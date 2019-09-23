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23.09.19 08:33

Вночі у Києві через пожежу на складах горіла офісна будівля: вогонь ліквідовано, постраждалих немає, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО

У Києві в ніч на понеділок, 23 вересня, через пожежу на складах загорілася офісна будівля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"22 вересня о 22:26 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про загорання в офісному приміщенні на вул. Деревообробній у Голосіївському районі.

По прибуттю на місце події найближчих пожежно-рятувальних підрозділів площа пожежі вже сягала значних розмірів", - йдеться в повідомленні.

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Вночі у Києві через пожежу на складах горіла офісна будівля: вогонь ліквідовано, постраждалих немає, - ДСНС 01

Як виявилося, сталося загоряння в 1-поверховій виробничо-складській будівлі з розповсюдженням вогню на розташовану поряд 4-поверхову офісну будівлю. О 1:42 пожежу площею 700 кв. м було локалізовано, а о 2:52 - ліквідовано.

На місці події працювало 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 63 рятувальники особового складу.

Вночі у Києві через пожежу на складах горіла офісна будівля: вогонь ліквідовано, постраждалих немає, - ДСНС 02
Фото: пресслужба ДСНС

Під час пожежі загиблих і травмованих немає.

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