Вночі у Києві через пожежу на складах горіла офісна будівля: вогонь ліквідовано, постраждалих немає, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"22 вересня о 22:26 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про загорання в офісному приміщенні на вул. Деревообробній у Голосіївському районі.

По прибуттю на місце події найближчих пожежно-рятувальних підрозділів площа пожежі вже сягала значних розмірів", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Автоцистерни з пальним загорілися на території автостоянки в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як виявилося, сталося загоряння в 1-поверховій виробничо-складській будівлі з розповсюдженням вогню на розташовану поряд 4-поверхову офісну будівлю. О 1:42 пожежу площею 700 кв. м було локалізовано, а о 2:52 - ліквідовано.

На місці події працювало 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 63 рятувальники особового складу.



Фото: пресслужба ДСНС

Під час пожежі загиблих і травмованих немає.