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23.09.19 10:13

Викрито Київський конвертцентр, який відмивав 1 млрд грн на рік, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ в Києві на виконання вказівки президента України щодо протидії "тінізації" економіки України припинили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обсягом понад 1 млрд гривень на рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що група ділків організувала протиправний бізнес, який діяв із 2017 року. Зловмисники на замовлення "клієнтів" здійснювали фінансові операції з використанням низки фіктивних підприємств для незаконного переведення коштів у готівку з метою ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у "тіньовий" сектор економіки. Серед замовників протиправних послуг були представники комерційних структур реального сектору економіки Київщини та низка держаних підприємств.

"Під час санкціонованих слідчих дій у Києві в офісних приміщеннях, автомобілях та за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств та більш ніж 4 мільйони готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті. Також виявлено установчі, реєстраційні документи та печатки "офшорних" компаній, які використовували для виведення коштів за кордон, з подальшим псевдоінвестуванням та їхньою легалізацією через купівлю рухомого і нерухомого майна", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вилучено комп’ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Тривають слідчі дії в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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Викрито Київський конвертцентр, який відмивав 1 млрд грн на рік, - СБУ 01
Викрито Київський конвертцентр, який відмивав 1 млрд грн на рік, - СБУ 02
Викрито Київський конвертцентр, який відмивав 1 млрд грн на рік, - СБУ 03
Викрито Київський конвертцентр, який відмивав 1 млрд грн на рік, - СБУ 04
Викрито Київський конвертцентр, який відмивав 1 млрд грн на рік, - СБУ 05

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