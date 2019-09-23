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23.09.19 10:21

Невідомі вночі підірвали банкомат у Харкові. ФОТОрепортаж

У ніч на 23 вересня в Харкові невідомі підірвали банкомат. Поліція встановлює суму збитків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію області.

Невідомі вночі підірвали банкомат у Харкові 01

Зазначається, що о 3:30 понеділка до поліції Харкова надійшла інформація про те, що в Шевченківському районі міста на вулиці Клочківській, 276-Б стався вибух банкомату.

Невідомі вночі підірвали банкомат у Харкові 02

"Поліцейські провели огляд місця події і вилучили речові докази ... Унаслідок події ніхто з громадян не постраждав. Сума збитку встановлюється", - повідомляє поліція.

Невідомі вночі підірвали банкомат у Харкові 03

Інформацію внесено до журналу єдиного обліку. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Проводяться необхідні заходи щодо встановлення осіб, причетних до події.

Невідомі вночі підірвали банкомат у Харкові 04

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