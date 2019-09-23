Вантажівка врізалася в припаркований на узбіччі автобус на Київщині: троє загиблих, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Як повідомили в поліції, рухаючись в напрямку Харкова швидкісною трасою, вантажівка зіткнулася з припаркованим на узбіччі пасажирським автобусом. Від удару той наїхав на трьох чоловіків, які стояли перед ним.

"Коли винуватець ДТП врізався в автобус, його протягло вперед і він в'їхав у ще з одну машину на узбіччі дороги.

В результаті аварії двоє людей від травм загинули на місці події, третій - помер вже в кареті швидкої дорогою до лікарні", - сказано в повідомленні.

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Зараз поліція встановлює причини трагічної ДТП.

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За фактом ДТП порушено кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.