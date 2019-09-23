Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
23.09.19 11:21

Вантажівка врізалася в припаркований на узбіччі автобус на Київщині: троє загиблих, - поліція. ФОТОрепортаж

Трагедія за участю трьох автомобілів сталася на 59 км автодороги "Київ-Харків" поблизу с. Бзів у Баришівському районі. Загинули три людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Як повідомили в поліції, рухаючись в напрямку Харкова швидкісною трасою, вантажівка зіткнулася з припаркованим на узбіччі пасажирським автобусом. Від удару той наїхав на трьох чоловіків, які стояли перед ним.

Вантажівка врізалася в припаркований на узбіччі автобус на Київщині: троє загиблих, - поліція 01

"Коли винуватець ДТП врізався в автобус, його протягло вперед і він в'їхав у ще з одну машину на узбіччі дороги.

В результаті аварії двоє людей від травм загинули на місці події, третій - помер вже в кареті швидкої дорогою до лікарні", - сказано в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Автомобіль від удару розірвало на частини: в Чернігові підліток на машині діда врізався в дерево, четверо загиблих. ФОТОрепортаж

Вантажівка врізалася в припаркований на узбіччі автобус на Київщині: троє загиблих, - поліція 02

Зараз поліція встановлює причини трагічної ДТП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТП в Одеській області: опубліковано список загиблих

Вантажівка врізалася в припаркований на узбіччі автобус на Київщині: троє загиблих, - поліція 03

За фактом ДТП порушено кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100