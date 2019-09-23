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23.09.19 15:05

Колишній військовослужбовець-контрактник продавав на Буковині зброю, вивезену з району проведення ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Колишнього військовослужбовця викрила Служба безпеки України на збуті військових засобів ураження, вивезених з району проведення операції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що житель Буковини, колишній військовослужбовець-контрактник однієї з частин Збройних Сил України, намагався продати жителю Чернівців зброю і боєприпаси.

Правоохоронці затримали зловмисника в одному з населених пунктів області на спробі збуту ручного кулемета РПК-74 і майже ста патронів до нього ", - сказано в повідомленні.

Колишній військовослужбовець-контрактник продавав на Буковині зброю, вивезену з району проведення ООС, - СБУ 01

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю.

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Тривають слідчо-оперативні дії зі встановлення всіх обставин справи та інших осіб, можливо причетних до збуту зброї.

Колишній військовослужбовець-контрактник продавав на Буковині зброю, вивезену з району проведення ООС, - СБУ 02

Операція з викриття та затримання зловмисника проводилася спільно зі слідчими СУ ГУНП в Чернівецькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Колишній військовослужбовець-контрактник продавав на Буковині зброю, вивезену з району проведення ООС, - СБУ 03
Фото: пресслужба СБУ

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