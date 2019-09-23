На кладовищі в Петербурзі з'явилися портрети Путіна, Медведєва, Пєскова: поліція порушила справу про "наругу над тілами померлих". ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

Два дні поліція шукала підозрюваних, у підсумку затримала трьох активістів "Агитроссии" - Андрія Жексімбаєва, Павла Іванкіна і Григорія Кудрявцева. Усі троє заперечують свою причетність до акції, посилаючись на наявні алібі та біллінги телефонних дзвінків - за твердженням активістів, вони до кладовища навіть не наближалися.

Васильєвоострівський районний суд порушив кримінальну справу за статтею про "наругу над тілами померлих і місцями їхнього поховання групою осіб за попередньою змовою".

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Адвокат Андрія Жексімбаєва вважає незаконним затримання свого підзахисного майже на добу без складання протоколу, без їжі та води. Зараз Жексімбаєв і Кудрявцев відпущені в статусі свідків, Павлу Іванкіну присвоїли статус підозрюваного, він залишається в ізоляторі Васильєвоострівського району, щодо нього вирішується питання про запобіжний захід. Йому може загрожувати до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 3 квітня навпроти Ісаакіївського собору в Санкт-Петербурзі з'явилася стилізована під надгробок табличка із зображенням президента Росії Володимира Путіна. На ній зазначені дата народження глави держави і - через дефіс - цифра "2019". Нижче написано "Зрадив народ Росії".

12 березня суд у Набережних Челнах заарештував на 28 діб місцевого активіста Каріма Ямадаєва, який встановив інсталяцію у вигляді могили Володимира Путіна біля будівлі Слідчого комітету. На активіста склали протокол за статтею про повторне порушення порядку проведення акції. У січні Ямадаєва притягували до відповідальності за встановлення пам'ятника жертвам політичних репресій. Пам'ятник з надгробком Путіна з фото президента і написом "1952-2019" з'явився біля будівлі СК 10 березня.