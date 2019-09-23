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23.09.19 15:34

Засуджений за умисне вбивство втік із колонії на Миколаївщині, - Нацполіція. ФОТО

22 вересня з Вознесенської колонії (Миколаївська область) втік засуджений за умисне вбивство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Миколаївської області.

"22 вересня від чергового колонії №72 до Вознесенського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що близько 19:05 здійснив втечу Касап Володимир Вікторович 1984 р.н. уродженець Одеської області Татарбунарського району, засуджений у 2017 році судом м. Одеса до восьми років позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, зріст втікача 180 см, вага 75 кг, темне волосся, світло-сірі очі.

Був одягнений в чорний спортивний костюм і темні кросівки.

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Слідчі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 393 "Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти" Кримінального кодексу України. Розшукуваному, окрім раніше визначеного покарання, може загрожувати ще одне - у вигляді ув’язнення на термін від 3 до 5 років.

Наразі в регіоні проводяться спеціальні заходи задля розшуку втікача. Також правоохоронці звертаються із проханням до громадян допомогти встановити місцезнаходження чоловіка, та корисну для слідства інформацію.

Засуджений за умисне вбивство втік із колонії на Миколаївщині, - Нацполіція 01

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