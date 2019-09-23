Правоохоронці розшукують чоловіка, який стріляв у поліцейських на столичній Оболоні, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

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"Поліцейські, патрулюючи Оболонський район, помітили біля автомобіля чотирьох осіб. Коли вони зупинилися і вийшли з машини, щоб перевірити документи, у відповідь один з них почав стріляти", - повідомляють у Нацполіції.

У бік спецпризначенців здійснили сім пострілів - і компанія почала розбігатися. Трьох із них затримали, ще одного, який стріляв, розшукують.

"З місця події вилучили стріляні гільзи, тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення місця перебування чоловіка, який стріляв у правоохоронців. Трьох правопорушників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, з ними проводять слідчі дії. Затриманими виявилися уродженці іншої країни, один із них має судимості за грабіж і крадіжку", - йдеться в повідомленні.

Слідчий відділ Оболонського управління поліції почав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 348 КК (посягання на життя співробітника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

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