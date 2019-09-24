Водій ГАЗ не поступився дорогою Opel Vivaro в Донецькій області: постраждали 10 осіб, зокрема троє дітей, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Донецькій області.

За даними поліції, аварія сталася вчора, 22 вересня, о 9:20 в селі Андріївка Великоновосілківського району.

Поліцейські встановили, що 53-річний водій автомобіля ГАЗ 2410 на нерегульованому перехресті не поступився дорогою автомобілю Opel Vivaro, в результаті чого сталося зіткнення.

Унаслідок ДТП травмувалося 10 людей, троє з них - діти. Шістьох постраждалих доставлено до лікарні.

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Попередня кваліфікація події - ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).

Триває досудове розслідування.





Фото: сайт поліції