Водій ГАЗ не поступився дорогою Opel Vivaro в Донецькій області: постраждали 10 осіб, зокрема троє дітей, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Донецькій області.
За даними поліції, аварія сталася вчора, 22 вересня, о 9:20 в селі Андріївка Великоновосілківського району.
Поліцейські встановили, що 53-річний водій автомобіля ГАЗ 2410 на нерегульованому перехресті не поступився дорогою автомобілю Opel Vivaro, в результаті чого сталося зіткнення.
Унаслідок ДТП травмувалося 10 людей, троє з них - діти. Шістьох постраждалих доставлено до лікарні.
Попередня кваліфікація події - ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).
Триває досудове розслідування.