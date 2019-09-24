Унаслідок ДТП у військовій частині Хмельницького загинув військовослужбовець, - ДБР. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією: старший солдат-контрактник не впорався з керуванням військовим автомобілем "Урал 4320" та здійснив зіткнення із бетонною електроопорою. Як наслідок, військовослужбовець, який був у кузові згаданого автомобіля, загинув.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Вінницького гарнізону.

Кваліфікація: порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого (ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України).

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Санкція статті: у разі доведення вини, солдату-контрактнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.



