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24.09.19 14:38

Нардепка від СН Нікітіна взяла в помічники чоловіка-механіка і візажистку: "Зараз такий тренд". ФОТО

Нардепка від СН Марина Нікітіна, яка пройшла в парламент по мажоритарному округу №82 у Запорізькій області, взяла до себе помічниками свого чоловіка Олександра і майстриню з макіяжу Вікторію Гужву.

Про це Нікітіна повідомила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Олександр Нікітін організовував весь рух команди Зе! Із січня 2019 по всьому 82 округу займався захистом результатів президентських виборів в обох турах як довірена особа Зеленського. Саме за його знання округу і зв'язки з активістами і громадськістю він став помічником нардепки. Але аж ніяк не через родинні зв'язки", - повідомила депутатка.

За інформацією сайту "Запорізький центр розслідувань", Олександр раніше займався ремонтом машин в місті Гуляйполе (Запорізька область).

Нардепка від СН Нікітіна взяла в помічники чоловіка-механіка і візажистку: Зараз такий тренд 01

Що ж до молодої помічниці Вікторії Гужви, то на її сторінках у соціальних мережах значиться, що вона візажистка, бровістка, бізнес-коуч, менеджерка. Має досвід у б'юті-сфері близько 9 років.

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Нардепка від СН Нікітіна взяла в помічники чоловіка-механіка і візажистку: Зараз такий тренд 02

Щодо Вікторії Гужви депутатка Нікітіна зазначила, що вона волонтерка команди Зе.

Варто зазначити, що платня новопризначених помічників становитиме близько 17 тис. гривень на місяць.

Нардепка вже відповіла на критику з коментарів до повідомлень.

Нардепка від СН Нікітіна взяла в помічники чоловіка-механіка і візажистку: Зараз такий тренд 03

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Нардепка від СН Нікітіна взяла в помічники чоловіка-механіка і візажистку: Зараз такий тренд 04

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