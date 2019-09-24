Нардепка від СН Нікітіна взяла в помічники чоловіка-механіка і візажистку: "Зараз такий тренд". ФОТО

Про це Нікітіна повідомила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Олександр Нікітін організовував весь рух команди Зе! Із січня 2019 по всьому 82 округу займався захистом результатів президентських виборів в обох турах як довірена особа Зеленського. Саме за його знання округу і зв'язки з активістами і громадськістю він став помічником нардепки. Але аж ніяк не через родинні зв'язки", - повідомила депутатка.
За інформацією сайту "Запорізький центр розслідувань", Олександр раніше займався ремонтом машин в місті Гуляйполе (Запорізька область).
Що ж до молодої помічниці Вікторії Гужви, то на її сторінках у соціальних мережах значиться, що вона візажистка, бровістка, бізнес-коуч, менеджерка. Має досвід у б'юті-сфері близько 9 років.
Щодо Вікторії Гужви депутатка Нікітіна зазначила, що вона волонтерка команди Зе.
Варто зазначити, що платня новопризначених помічників становитиме близько 17 тис. гривень на місяць.
Нардепка вже відповіла на критику з коментарів до повідомлень.