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24.09.19 17:43

Зеленський взяв участь у відкритті 74 сесії Генасамблеї ООН. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський 24 вересня взяв участь у відкритті 74 сесії Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський взяв участь у відкритті 74 сесії Генасамблеї ООН 01

"Упродовж наступних днів у Нью-Йорку у Зеленського заплановано насичений графік двосторонніх зустрічей, а також спілкування з бізнес-колами, бондхолдерами й інвесторами", - йдеться в повідомленні.

Зеленський взяв участь у відкритті 74 сесії Генасамблеї ООН 02

Як повідомлялося, Зеленський 23-26 вересня здійснює робочий візит до США для участі в 74-ій сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Зеленський взяв участь у відкритті 74 сесії Генасамблеї ООН 03

У Нью-Йорку Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних держав, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

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