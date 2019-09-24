Зеленський взяв участь у відкритті 74 сесії Генасамблеї ООН. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж наступних днів у Нью-Йорку у Зеленського заплановано насичений графік двосторонніх зустрічей, а також спілкування з бізнес-колами, бондхолдерами й інвесторами", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Зеленський 23-26 вересня здійснює робочий візит до США для участі в 74-ій сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

У Нью-Йорку Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних держав, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

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