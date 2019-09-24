Формула "русского мира", план Штайнмаєра, повна версія логотипу "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Доступно і зрозуміло
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль використовує Зеленського і його оточення як зграю нетямущих карасів, - Портников про "формулу Штайнмаєра"
Не мовчіть, дзвоніть...
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не мовчіть, не пишіть у соціальних мережах про "все пропало" і про "рішал". Телефонуйте", - Зеленський дав телефон "гарячої" лінії НАБУ і закликав здавати корупціонерів. ВIДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Дії Зеленського можуть привести до дестабілізації роботи Бюро, - Рада громадського контролю НАБУ про заклик президента телефонувати на "гарячу" лінію
ФОП і ФОП
- айл, як кажуть, бі бек
Читайте на "Цензор.НЕТ": Експрезидент-утікач Янукович готується повернутися в Україну, - адвокат. ВIДЕО
Коротко про медійний скандал
Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандал між Шустером і Коломойським в ефірі: "Поверніть 155 мільярдів і я поверну вам 2 мільйони". ВIДЕО
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Хороший, мабуть, план
Формула "русского мира"
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