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24.09.19 20:24

Український воїн Андрій Сторожук загинув на Донбасі 24 вересня

24 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних Сил, в районі міста Мар'їнка Донецької області, від кулі снайпера найманців РФ загинув український воїн Андрій Сторожук.

Про це йдеться на офіційному сайті Вінницької обласної державної адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

Андрій Сторожук, 1992 року народження, уродженець села Педоси Хмельницького району Вінницької області, старший солдат, військовослужбовець одного з підрозділів Збройних сил України.

"Сьогодні, 24 вересня, Вінницька область знову втратила свого бійця на Сході України - загинув старший солдат Андрій Сторожук, 1992 року народження.

За офіційною інформацією, загинув Андрій Сторожук під час виконання бойового завдання від пострілу снайпера в районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області в зоні проведення ООС. Вогнепальне поранення виявилось несумісним із життям.

Воїна поховають у рідному селі Педоси Хмельницького району. За попередньою інформацією, похорон відбудеться 26.09.2019 року.

У загиблого залишився син 2017 р.н.", - наголошується в повідомленні адміністрації.

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