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24.09.19 23:43

На кордоні з Румунією в Одеській області почав роботу новий пункт пропуску з поромною переправою. ФОТОрепортаж

В Одеській області на українсько-румунському кордоні 23 вересня в тестовому режимі почав роботу пункт пропуску "Орлівка" для поромного сполучення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

На кордоні з Румунією в Одеській області почав роботу новий пункт пропуску з поромною переправою 01

"Перші 20 пасажирів і 3 транспортні засоби пропустили через державний кордон вчора прикордонники Ізмаїльського загону під час тестового випробування роботи поромного комплексу "Орлівка", - йдеться в повідомленні.

На кордоні з Румунією в Одеській області почав роботу новий пункт пропуску з поромною переправою 02
На кордоні з Румунією в Одеській області почав роботу новий пункт пропуску з поромною переправою 03

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На кордоні з Румунією в Одеській області почав роботу новий пункт пропуску з поромною переправою 04

Оформлення осіб і транспортних засобів відбулося в раніше заявлені тимчасові показники і без технічних затримок. При здійсненні контрольних заходів прикордонники ще раз протестували роботу технічних засобів, а також перевірили організацію взаємодії зі співробітниками контролюючих служб і поромного комплексу.

На кордоні з Румунією в Одеській області почав роботу новий пункт пропуску з поромною переправою 05

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На кордоні з Румунією в Одеській області почав роботу новий пункт пропуску з поромною переправою 06

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