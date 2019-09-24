На кордоні з Румунією в Одеській області почав роботу новий пункт пропуску з поромною переправою. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Перші 20 пасажирів і 3 транспортні засоби пропустили через державний кордон вчора прикордонники Ізмаїльського загону під час тестового випробування роботи поромного комплексу "Орлівка", - йдеться в повідомленні.





Читайте також: Румунія схвалила відкриття ПП Ісакча-Орлівка на Одещині, де будують поромну переправу

Оформлення осіб і транспортних засобів відбулося в раніше заявлені тимчасові показники і без технічних затримок. При здійсненні контрольних заходів прикордонники ще раз протестували роботу технічних засобів, а також перевірили організацію взаємодії зі співробітниками контролюючих служб і поромного комплексу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поромну переправу в Румунію планують запустити до кінця року, - заступник міністра інфраструктури Довгань