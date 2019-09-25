Україна купила в Індії 10 болгарських МТ-ЛБ. ФОТО

Про це повідомляє Ukrainian Military Pages із посиланням на дані відкритої бази імпорту/експорту Great Export Import, передає Цензор.НЕТ.
Зазначені МТ-ЛБ були придбані в Індії, а виготовлені в Болгарії.
Вартість за одиницю становить трохи більше ніж $13 000:
Закупівля МТ-ЛБ для подальшого виробництва медичних машин
Виробництво медичних МТ-ЛБ-С у рамках державного оборонного замовлення у 2015-2019 роках здійснюється приватною Науково-виробничою компанією "ВК Система".
Нагадаємо, що в липні через іншого спецекспортера також було закуплено 16 вживаних САУ 2С1 "Гвоздика" приблизно по 98 000 тисяч доларів за одиницю.
Окрім поставок самохідних артилерійських установок, з Європейського Союзу до України надходять бойові машини піхоти БМП-1.