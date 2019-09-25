Данилюк перевірив перебіг будівництва моста в Станиці Луганській. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"Данилюк відвідав смт Станиця Луганська, де ознайомився з перебігом будівництва нового моста і роботою КПВВ "Станиця Луганська". З головою райдержадміністрації Юрієм Золкіним обговорили умови перетину та роботу служб, що задіяні в контролі переходу лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

"Щодня понад 10 тисяч осіб переходять цей міст, ризикуючи власним здоров'ям і життям. Відновлення моста має відбутися у найкоротші терміни", - наголосив Олександр Данилюк.

Зазначається, що Данилюк також відвідав смт Золоте.

Нагадаємо, вчора Данилюк відвідав будівництво пункту пропуску в Станиці Луганській.

Як повідомлялося, 2 вересня президент України Володимир Зеленський оголосив про початок відновлення зруйнованого моста в Станиці Луганській, після того як було розібрано блокпост на непідконтрольній українським військовим частині переправи. Відновлення моста є частиною міжнародних зобов'язань України для поліпшення гуманітарної ситуації на лінії розмежування.

Згідно з графіком, до 11 жовтня 2019 року планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада - відкрити основний міст, розповіли в Офісі Президента.

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