ДБР розслідує зловживання чиновників Мінінфраструктури на закупівлі списаних тепловозів для порту "Южний". ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДБР.

"До схеми привласнення коштів причетні службові особи Міністерства інфраструктури України та ДП "Морський торговельний порт "Южний". Зловживаючи службовим становищем, вони вчинили протиправні корупційні дії під час організації та проведення державних закупівель тягового рухомого складу для ДП "Морський торговельний порт "Южний". Продукція була придбана за завищеними цінами та не відповідає технічним вимогам. Більше того, деякі одиниці придбаного товару перебувають в аварійному стані", - повідомляє ГБР.

Зазначається, що у 2018 році керівництво держпідприємства уклало договір на постачання двох тепловозів за ціною 26 мільйонів гривень та перерахувало постачальнику аванс у розмірі 50% суми. За висновками експертів реальна їх вартість становить майже 3 мільйони гривень. Крім того, перед поставкою до України згадані тепловози були списані з балансу залізниці однієї з країн СНД у зв’язку з незадовільним технічним станом.

Дії зловмисників кваліфіковані як зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України). До цього моменту вже проведені санкціоновані обшуки в Києві та Одесі в офісних приміщеннях, порту і за адресами мешкання учасників кримінального провадження. Також слідчими вилучено документацію, яка підтверджує протиправні дії.

Нагадаємо, 19 вересня повідомлялося, що СБУ розкрила схеми привласнення коштів керівництвом морського порту "Південний" в Одеській області на поставках тепловозів для потреб підприємства. За даними СБУ, тепловози, за які була внесена передоплата, мали бути передані порту в жовтні 2018 року, проте цього не сталося. Кошти підприємства, передані як аванс, також не були повернуті.

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