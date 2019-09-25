Завдяки допомозі громадян у Житомирський військовий госпіталь купили два апарати для гнійної хірургії та реанімації, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Про це повідомила волонтерка Наталія Юсупова, яка раніше просила допомогти зібрати кошти для придбання згаданих апаратів для Житомирського військового госпіталю. Відповідний заклик про допомогу публікував також Цензор.НЕТ.

"Кілька днів тому я виставила пост про збір коштів на два медичні апарати для Житомирського госпіталю. За п'ять днів гроші зібрали, навіть більше, ніж потрібно було. У результаті я купила два апарати для гнійної хірургії та реанімації, це зі знижкою вийшло 26 тис., вдалося ще купити хірургічний інструмент для операцій - 6,500 грн, одяг для поранених - 11,500 і переказати воїну на картку на ліки 5 тис. Загалом витрачено 49 тис.", - написала Юсупова, висловивши вдячність усім, хто допомагав у поширенні інформації та зборі коштів.

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Нагадаємо, Наталія Юсупова є волонтеркою київського госпіталю (вул. Госпітальна, 18). Щоденні потреби для поранених бійців: кава, чай, соки, вода, м'ясні вироби, сир, йогурти, печиво, фрукти і солодке. З одягу - спортивні костюми, футболки і куртки (поранених привозять без цивілки), з ліків - знеболювальні дексалгін і кетанов в ампулах.

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