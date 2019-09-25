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25.09.19 13:30

Організаторів аукціону затримали за вимагання 100 тис. грн на Кіровоградщині, - СБУ. ФОТО

У Кіровоградській області організатори аукціону з продажу комунальної нерухомості вимагали від місцевого підприємця 100 тис. грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Розпорядники аукціону "зажадали" від місцевого підприємця сто тисяч гривень за забезпечення перемоги у конкурсі на придбання цілісного майнового комплексу в одному із районних центрів області. Згідно з умовами комерсант зобов’язувався відновити котельні, виробничу базу та декілька будівель комунальної власності. У випадку відмови ділки погрожували зірвати аукціон в інтересах інших учасників. Для проведення оборудки зловмисники гарантували зменшення на аукціоні ціни комунального майна з 4,2 мільйона гривень до 630 тисяч", - говориться в повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисників, один з яких є приватним адвокатом, одразу після отримання всієї суми неправомірної вигоди за "забезпечений" результат аукціону.

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Наразі у межах відкритого кримінального провадження вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання аудитором, нотаріусом, експертом, оцінювачем, третейським суддею або іншою особою, яка провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг) Кримінального кодексу України.

Операція з викриття та затримання проводилась спільно із слідчими поліції Кіровоградської області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Організаторів аукціону затримали за вимагання 100 тис. грн на Кіровоградщині, - СБУ 01
Організаторів аукціону затримали за вимагання 100 тис. грн на Кіровоградщині, - СБУ 02

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