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25.09.19 16:36

На Волині сталася потрійна ДТП: двоє загиблих і шестеро постраждалих. ФОТО

На Волині поблизу села Годовичі Турійського району сталася ДТП за участю вантажівки, легковика та автобуса з пасажирами. Унаслідок аварії двоє людей загинули і шестеро постраждали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію області.

Зазначається, що аварія сталася 24 вересня. Поліцейські попередньо встановили, що вантажівка на швидкості зіткнулася з попутним мікроавтобусом. Перед тим, мікроавтобус зіткнувся з попутним автомобілем "Volvo", який призупинився через погану видимість на дорозі від задимлення в результаті спалювання невідомими на полі стерні.

На Волині сталася потрійна ДТП: двоє загиблих і шестеро постраждалих 01

Унаслідок аварії загинули двоє пасажирів маршрутки, ще шестеро людей постраждали, п'ятьох з них госпіталізували.

На Волині сталася потрійна ДТП: двоє загиблих і шестеро постраждалих 02

Водія вантажівки затримали. Вирішується питання про оголошення йому підозри. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України).

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