На Волині сталася потрійна ДТП: двоє загиблих і шестеро постраждалих. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію області.

Зазначається, що аварія сталася 24 вересня. Поліцейські попередньо встановили, що вантажівка на швидкості зіткнулася з попутним мікроавтобусом. Перед тим, мікроавтобус зіткнувся з попутним автомобілем "Volvo", який призупинився через погану видимість на дорозі від задимлення в результаті спалювання невідомими на полі стерні.

Унаслідок аварії загинули двоє пасажирів маршрутки, ще шестеро людей постраждали, п'ятьох з них госпіталізували.

Водія вантажівки затримали. Вирішується питання про оголошення йому підозри. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України).

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