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26.09.19 10:54

Двоє оперативних співробітників поліції Київщини погоріли на хабарі в 20 тис. ФОТО

На Київщині затримали двох співробітників поліції під час одержання 20 тис. грн неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Прокуратурою Київської області спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань за оперативного супроводження СБУ затримано двох оперативних працівників Броварського відділу поліції, які штучно створювали докази винуватості особи у вчиненні злочину у сфері обігу наркотичних засобів та вимагали і отримали від нього 20 тис. грн неправомірної вигоди, щоб залишити цей факт "без фіксації".

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Наразі тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, працівників поліції затримано в порядку ст. 208 КПК України, готується повідомлення їм про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України) та обрання запобіжного заходу.

Перевіряється інформація щодо причетності затриманих до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень.

Двоє оперативних співробітників поліції Київщини погоріли на хабарі в 20 тис 01
Двоє оперативних співробітників поліції Київщини погоріли на хабарі в 20 тис 02

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