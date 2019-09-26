Двоє оперативних співробітників поліції Київщини погоріли на хабарі в 20 тис. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Прокуратурою Київської області спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань за оперативного супроводження СБУ затримано двох оперативних працівників Броварського відділу поліції, які штучно створювали докази винуватості особи у вчиненні злочину у сфері обігу наркотичних засобів та вимагали і отримали від нього 20 тис. грн неправомірної вигоди, щоб залишити цей факт "без фіксації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За вимагання хабаря в 100 тисяч у Тернополі затримано адвоката і ліцитатора торгів, - СБУ. ФОТО

Наразі тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, працівників поліції затримано в порядку ст. 208 КПК України, готується повідомлення їм про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України) та обрання запобіжного заходу.

Перевіряється інформація щодо причетності затриманих до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень.



