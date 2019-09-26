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26.09.19 10:58

Будівельний кран упав на супермаркет у Львові. ФОТОрепортаж

На будівлю супермаркету на проспекті Червоної Калини у Львові впав будівельний кран. Постраждала працівниця, яка обслуговувала кран.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

Зазначається, що кран впав з території будівництва, яке здійснює компанія "Авалон". За словами очевидців, будівельний кран впав з тильного боку супермаркету, де розташована рампа для відвантаження вантажів. На місці події карета швидкої допомоги.

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За даними голови Сихівської райадміністрації Галини Гладяк, яка перебуває на місці події, в результаті падіння крана пошкоджені господарські приміщення і склади супермаркету.

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Відомо, що постраждала працівниця, яка обслуговувала кран. На місце події приїхали рятувальники.

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"Постраждала жива. Її затиснуло, тому викликали спеціалізовану машину, щоб зафіксувати кабіну крана і провести вивільнення постраждалої. Кран впав на складські приміщення "Арсена", тобто це господарські приміщення, де відбувається підвезення товару. Тому більше ніхто не постраждав", - повідомив заступник голови Сихівської адміністрації Володимир Івасюк.

Будівельний кран упав на супермаркет у Львові 04

Постраждалу витягли з кабіни крана рятувальники, її забрала "швидка". Даних про її стан немає.

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