Будівельний кран упав на супермаркет у Львові. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

Зазначається, що кран впав з території будівництва, яке здійснює компанія "Авалон". За словами очевидців, будівельний кран впав з тильного боку супермаркету, де розташована рампа для відвантаження вантажів. На місці події карета швидкої допомоги.

За даними голови Сихівської райадміністрації Галини Гладяк, яка перебуває на місці події, в результаті падіння крана пошкоджені господарські приміщення і склади супермаркету.

Відомо, що постраждала працівниця, яка обслуговувала кран. На місце події приїхали рятувальники.

"Постраждала жива. Її затиснуло, тому викликали спеціалізовану машину, щоб зафіксувати кабіну крана і провести вивільнення постраждалої. Кран впав на складські приміщення "Арсена", тобто це господарські приміщення, де відбувається підвезення товару. Тому більше ніхто не постраждав", - повідомив заступник голови Сихівської адміністрації Володимир Івасюк.

Постраждалу витягли з кабіни крана рятувальники, її забрала "швидка". Даних про її стан немає.

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