Терориста "ДНР" Індика готують до обміну. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Twitter повідомив блогер Necro Mancer.
"Індика з Одеси готують на обмін", - написав він, оприлюднивши заяву терориста про добровільну згоду на обмін.
За даними блогера, зараз терорист у СІЗО Одеси, проте як він туди потрапив - невідомо.
Фото: соцмережі
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.