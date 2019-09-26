Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
26.09.19 11:40

Терориста "ДНР" Індика готують до обміну. ФОТО

Терориста з так званої народної міліції "ДНР" Індика Назара Володимировича готують до обміну утримуваними особами між Україною і РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Twitter повідомив блогер Necro Mancer.

"Індика з Одеси готують на обмін", - написав він, оприлюднивши заяву терориста про добровільну згоду на обмін.

Терориста ДНР Індика готують до обміну 01

За даними блогера, зараз терорист у СІЗО Одеси, проте як він туди потрапив - невідомо.

Терориста ДНР Індика готують до обміну 02

Фото: соцмережі

Читайте також: Це зрадник Батьківщини, - звільнений моряк Оприско про Медведчука

Терориста ДНР Індика готують до обміну 03
Фото: Twitter/Necro Mancer

Терориста ДНР Індика готують до обміну 04
Терориста ДНР Індика готують до обміну 05

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100