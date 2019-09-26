Аваков призначив Князєва своїм радником, а Трояна - заступником голови Нацполіції. ФОТОрепортаж

Про це сьогодні, 26 вересня, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.

"Я хочу подякувати Князєву за роки праці в поліції взагалі та на посаді Голови Національної поліції. Ми всі пам’ятаємо, що ви зробили для держави на Донбасі, у непрості часи на Закарпатті та Рівненщині. Останні соціологічні дослідження показали, що рівень довіри до поліції становить 51% - це особиста заслуга Сергія Князєва та команди", - зазначив Арсен Аваков.

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Міністр наголосив, що рішення про відставку Сергія Князєва – це плановий крок, який не обумовлений негативними чинниками та брудною інформаційною кампанією проти офіцера поліції. Арсен Аваков додав, що Сергій Князєв продовжить роботу на посаді радника міністра та члена колегії МВС.

Арсен Аваков також повідомив, що за поданням голови Національної поліції від 9 вересня 2019 року, полковника поліції Вадима Трояна, який раніше обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ, призначено заступником голови НПУ.

"У нас нові призначення. І я вважаю, що ці молоді люди будуть ефективно працювати на користь держави Україна. Ми маємо країну, яка ще перезавантажується, маємо нові підходи, маємо поліцію поза політикою і перед нами стоять нові виклики. Тому ми маємо вчасно і адекватно реагувати", - наголосив міністр.

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Нагадаємо, Уряд призначив шістьох заступників міністра внутрішніх справ. Крім того, Арсен Аваков призначив першим заступником голови Національної поліції - начальником кримінальної поліції Євгена Коваля і заступником голови Національної поліції - начальником Головного слідчого управління Максима Цуцкірідзе.







