"Ні капітуляції": біля Тернопільської ОДА відбулася акція проти особливого статусу Донбасу і розведення військ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомили учасники акції.

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Вони протестували проти капітуляції перед російськими окупантами. Активісти заявляли, що "не потрібно здавати Україну московським терористам". Відповідну заяву було передано депутатам Тернопільської ОДА. Активісти просять ОДА розглянути цю заяву і передати рішення президенту України та Верховній Раді.

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Місцевій владі передано ультиматум, якщо вона не зробить цього, то наступні дії будуть жорсткішими.

На знак реальності своїх дій і необхідності йти до кінця протестувальники підпалили шини.



