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26.09.19 15:38

"Ні капітуляції": біля Тернопільської ОДА відбулася акція проти особливого статусу Донбасу і розведення військ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Тернополі під стінами ОДА відбулася акція, у якій взяли участь представники ветеранських організацій, громадські активісти, волонтери, бійці ЗСУ, добровольці.

Про це Цензор.НЕТ повідомили учасники акції.

Вони протестували проти капітуляції перед російськими окупантами. Активісти заявляли, що "не потрібно здавати Україну московським терористам". Відповідну заяву було передано депутатам Тернопільської ОДА. Активісти просять ОДА розглянути цю заяву і передати рішення президенту України та Верховній Раді.

Ні капітуляції: біля Тернопільської ОДА відбулася акція проти особливого статусу Донбасу і розведення військ 01

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Місцевій владі передано ультиматум, якщо вона не зробить цього, то наступні дії будуть жорсткішими.

На знак реальності своїх дій і необхідності йти до кінця протестувальники підпалили шини.

Ні капітуляції: біля Тернопільської ОДА відбулася акція проти особливого статусу Донбасу і розведення військ 02
Ні капітуляції: біля Тернопільської ОДА відбулася акція проти особливого статусу Донбасу і розведення військ 03

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