Поліція викрила діяльність підпільного казино на столичній Оболоні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

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"Приміщення було розташоване на другому поверсі будівлі на вулиці Героїв Дніпра: правоохоронці вилучили гральні столи, автомати, фішки та гроші, отримані від гри. За даним фактом розпочато кримінальне провадження, у рамках якого слідчі встановлюють організаторів злочинної діяльності", - йдеться в повідомленні.

У ході проведення слідчих дій поліцейські виявили гральний зал, вхід у який із метою конспірації здійснювався за попереднім записом через мобільні додатки.

"Із приміщення вилучили вісім столів для гри у покер, 14 гральних автоматів, два столи для гри у рулетку, більше 600 фішок різного номіналу, а також гроші, отримані від діяльності казино. Усі речові докази направили на експертизу", - повідомив начальник Оболонського управління поліції Віталій Биков.

Як тільки поліцейські отримали інформацію про функціонування казино, оперативники під виглядом потенційних гравців потрапили у приміщення, а відтак задокументували протиправну діяльність.

Також було встановлено, що мінімальна вартість гри на автоматі становила 100 гривень, а придбати фішку можна було за 50 гривень.

На момент прибуття слідчо-оперативної групи у гральному закладі перебувало четверо працівників і кілька клієнтів.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 (Заняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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