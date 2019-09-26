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26.09.19 16:21

Поліція викрила діяльність підпільного казино на столичній Оболоні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На столичній Оболоні поліцейські викрили діяльність підпільного казино.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

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"Приміщення було розташоване на другому поверсі будівлі на вулиці Героїв Дніпра: правоохоронці вилучили гральні столи, автомати, фішки та гроші, отримані від гри. За даним фактом розпочато кримінальне провадження, у рамках якого слідчі встановлюють організаторів злочинної діяльності", - йдеться в повідомленні.

У ході проведення слідчих дій поліцейські виявили гральний зал, вхід у який із метою конспірації здійснювався за попереднім записом через мобільні додатки.

"Із приміщення вилучили вісім столів для гри у покер, 14 гральних автоматів, два столи для гри у рулетку, більше 600 фішок різного номіналу, а також гроші, отримані від діяльності казино. Усі речові докази направили на експертизу", - повідомив начальник Оболонського управління поліції Віталій Биков.

Як тільки поліцейські отримали інформацію про функціонування казино, оперативники під виглядом потенційних гравців потрапили у приміщення, а відтак задокументували протиправну діяльність.

Також було встановлено, що мінімальна вартість гри на автоматі становила 100 гривень, а придбати фішку можна було за 50 гривень.

На момент прибуття слідчо-оперативної групи у гральному закладі перебувало четверо працівників і кілька клієнтів.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 (Заняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Поліція викрила діяльність підпільного казино на столичній Оболоні 01
Поліція викрила діяльність підпільного казино на столичній Оболоні 02
Поліція викрила діяльність підпільного казино на столичній Оболоні 03
Поліція викрила діяльність підпільного казино на столичній Оболоні 04
Поліція викрила діяльність підпільного казино на столичній Оболоні 05

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