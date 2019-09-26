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26.09.19 17:36

Загороднюк зустрівся зі стратегічним радником США Вінтером: отримав сертифікати для ремонту на українських підприємствах вертольотів типу "Мі". ФОТОрепортаж

Стратегічний радник США з питань військово-промислового комплексу України Дональд Вінтер передав міністру оборони України Андрію Загороднюку сертифікати, які дозволять підприємствам українського оборонно-промислового комплексу ремонтувати вертольоти типу "Мі" для іноземних замовників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

"Отримав від пана Дональда Вінтера сертифікати Сполучених Штатів, які дозволять підприємствам українського оборонно-промислового комплексу ремонтувати вертольоти типу "Мі" для іноземних замовників", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра, у них була "плідна" розмова про реформування системи оборонних закупівель та досягнення прозорості цього процесу.

"Не оминули увагою і питання, пов'язані з реалізацією пілотного проекту закупівлі озброєння за програмою уряду США "Міжнародні військові продажі", - додав міністр.

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Загороднюк зустрівся зі стратегічним радником США Вінтером: отримав сертифікати для ремонту на українських підприємствах вертольотів типу Мі 01

Загороднюк зустрівся зі стратегічним радником США Вінтером: отримав сертифікати для ремонту на українських підприємствах вертольотів типу Мі 02
Загороднюк зустрівся зі стратегічним радником США Вінтером: отримав сертифікати для ремонту на українських підприємствах вертольотів типу Мі 03
Загороднюк зустрівся зі стратегічним радником США Вінтером: отримав сертифікати для ремонту на українських підприємствах вертольотів типу Мі 04

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