Загороднюк зустрівся зі стратегічним радником США Вінтером: отримав сертифікати для ремонту на українських підприємствах вертольотів типу "Мі". ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

"Отримав від пана Дональда Вінтера сертифікати Сполучених Штатів, які дозволять підприємствам українського оборонно-промислового комплексу ремонтувати вертольоти типу "Мі" для іноземних замовників", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра, у них була "плідна" розмова про реформування системи оборонних закупівель та досягнення прозорості цього процесу.

"Не оминули увагою і питання, пов'язані з реалізацією пілотного проекту закупівлі озброєння за програмою уряду США "Міжнародні військові продажі", - додав міністр.

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