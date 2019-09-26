Зеленський з дружиною вшанували в Нью-Йорку пам'ять жертв терактів 11 вересня. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Президент із дружиною обійшли меморіал Південного басейну на місці однієї з башт, підійшли до меморіального напису "Joseph Scala" та поклали вінок до єдиного дерева, яке пережило руйнування тих днів.

На церемонії була присутня рідна сестра Івана Скали — поліціянта українського походження, який загинув, рятуючи людей, що залишалися у будівлі Всесвітнього торговельного центру, — Ірена Скала-Лесів.

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Як відомо, у теракті 11 вересня 2001 року внаслідок серії терористичних атак у Нью-Йорку, Пенсильванії, Вашингтоні загинули 2983 людини. Більшість з них - у баштах-близнюках Всесвітнього торговельного центру у нижній частині Мангеттана.

Дванадцятеро з загиблих у Нью-Йорку були українського походження. Зокрема, 31-річний поліціянт Іван Скала, який загинув в одній з башт, рятуючи людей, Олег Венгерчук, який працював там, Олена Белеловська, Олександр Брагінський, Марина Геруберг, Геннадій Боярський, Юрій Мушинський, Володимир Савінкін, Борис Халіф, Людмила Ксідо, Ігор Зукерман, Тетяна Бакалінська.







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