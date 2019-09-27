Намагаючись уникнути зіткнення з трактором водій фури виїхав на зустрічну і врізався в мікроавтобус на Київщині, двоє загиблих, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"Чоловік, який був за кермом вантажівки був у шоковому стані, але зміг пояснити правоохоронцям, що він, проїжджаючи поблизу с. Томилівка, раптово помітив на близькій дистанції трактор із причепом, без включених габаритних вогнів. Чоловік почав гальмувати, щоб уникнути зіткнення, проте транспортний засіб занесло на зустрічну смугу, якою рухався мікроавтобус. Пасажир останнього загинув на місці події, водій був госпіталізований у лікарню, де незабаром він також помер. Вантажівку від удару занесло в кювет, а тракторист поїхав з місця події", - сказано в повідомленні.

Незабаром група реагування патрульної поліції Київщини зупинила його і допитала.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу водієві трактора.

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