Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
27.09.19 10:22

Археологи знайшли нерозграбоване поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років. ФОТОрепортаж

У Запорізькій області на березі Каховського водосховища на Мамай-Горі археологи знайшли не розграбоване поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років.

Про це повідомляється у Facebook археологічної пам'ятки "Мамай-Гора", передає Цензор.НЕТ.

Археологи знайшли нерозграбоване поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років 01

Археологи зазначають, що похоронний комплекс складався з двох могил - одне поховання центральне, пограбоване ще в давнину, а друге – супровідне - неушкоджене.

Археологи знайшли нерозграбоване поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років 02

У супровідній могилі були кістки хлопця 18-20 років, ймовірно, він був зброєносцем людини, похованої в центральній могилі.

Археологи знайшли нерозграбоване поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років 03

"Він був вершником, майстром як ближнього, так і дальнього бою. Про це свідчить інвентар, який супроводжував його в потойбічне життя", - сказано в повідомленні "Мамай-Гори".

Археологи знайшли нерозграбоване поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років 04

Крім того, в цьому похованні археологи знайшли рідкісну для скіфів сіроглиняну амфору, уламки кістяних псаліїв, застібки кінської вуздечки, залізну бойову сокиру, бронзові та кістяні стріли, одна з головних знахідок - скіфський короткий меч акінак із золотими обкладками, листами руків’я, перехрестя та ковпачком для вістря.

Археологи знайшли нерозграбоване поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років 05

Також в могилі юнака знайшли прикраси - намисто зі склопасти, підвіски з зубів благородного оленя, золота сережка та золота підвіска із крейдяною вставкою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Археологи виявили вулицю XVII-XVIII століть у Києві, - КМДА. ФОТО

Археологи знайшли нерозграбоване поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років 06

Археологи зазначають, що крім унікального інвентарю, знайдений похоронний комплекс має і додаткову наукову цінність, оскільки поглиблює час зародження скіфського могильника на Мамай-Горі до VI століття. до нашої ери, тоді як абсолютна більшість досліджених пам'яток скіфської доби тут датуються IV-III ст. до н. е.

Археологи знайшли нерозграбоване поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років 07

Археологи знайшли нерозграбоване поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти розкопали в Севастополі приміщення стародавнього храму

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100