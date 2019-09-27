Загін поліцейських з Ізраїлю прибув для допомоги в забезпеченні правопорядку в Умані. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію Черкаської області.

Зазначається, що ізраїльські поліцейські нестимуть службу спільно з українськими правоохоронцями в місцях проживання і паломництва хасидів.

Керівник зведеного загону правоохоронців Сергій Довгий провів інструктаж перед початком служби.

Станом на 26 вересня в Україну прибуло понад 7,2 тис. паломників-хасидів для святкування в Умані Рош Ха-Шана - Нового 5780 року за іудейським календарем. Цьогоріч він відзначається з вечора 29 вересня по вечір 1 жовтня.

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