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27.09.19 10:42

Загін поліцейських з Ізраїлю прибув для допомоги в забезпеченні правопорядку в Умані. ФОТОрепортаж

В Умань Черкаської області, куди хасиди почали масово прибувати для святкування іудейського Нового року, прибуло 20 поліцейських з Ізраїлю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію Черкаської області.

Загін поліцейських з Ізраїлю прибув для допомоги в забезпеченні правопорядку в Умані 01

Зазначається, що ізраїльські поліцейські нестимуть службу спільно з українськими правоохоронцями в місцях проживання і паломництва хасидів.

Загін поліцейських з Ізраїлю прибув для допомоги в забезпеченні правопорядку в Умані 02

Керівник зведеного загону правоохоронців Сергій Довгий провів інструктаж перед початком служби.

Загін поліцейських з Ізраїлю прибув для допомоги в забезпеченні правопорядку в Умані 03

Станом на 26 вересня в Україну прибуло понад 7,2 тис. паломників-хасидів для святкування в Умані Рош Ха-Шана - Нового 5780 року за іудейським календарем. Цьогоріч він відзначається з вечора 29 вересня по вечір 1 жовтня.

Читайте також: До України прибули майже 7,5 тис. паломників-хасидів, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

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