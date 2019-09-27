Поліція на Харківщині затримала підозрюваних у зґвалтуванні 16-річної. ФОТО

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомлення від батька потерпілої про те, що 21 вересня близько 20:00 поблизу села Сірий Яр малознайомі в автомобілі зґвалтували його 16-річну дочку, надійшло в поліцію 26 вересня о 15:20.
Як повідомила дівчина, двоє малознайомих чоловіків запропонували підвезти її до селища Великий Бурлук. Поблизу села Сірий Яр у машині чоловіки зґвалтували потерпілу.
Під час проведення поліцейських заходів правоохоронці затримали ґвалтівників. Ними виявилися місцеві жителі 20 та 44 років.
Чоловіків затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.
Зараз вони перебувають у слідчому ізоляторі і чекають обрання запобіжного заходу.