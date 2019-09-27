22-річна модель і учасниця конкурсу Міс Україна стала штатною помічницею депутата ВР Тищенка. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це виявили журналісти "Радіо Свобода".

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, Михолап працює у Тищенка за трудовим договором на постійній основі.

Торік дівчина закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю "економічна кібернетика". Хоча, як сама зізнавалася, "слабо бачить себе в цьому".

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Ще навчаючись в університеті, Михолап шукала роботу репетитором математики та української мови. А ще пропонувала свої послуги як моделі. Наприкінці серпня і на початку вересня 2019-го її резюме про це були видалені з відповідних сайтів.

У 2017-му Михолап брала участь у відборі на конкурс "Міс Україна". А нещодавно активно знімалася у фотосесіях. Зокрема, для відомих брендів.

Як відомо, ресторатор і телеведучий Микола Тищенко потрапив до Верховної Ради ІХ скликання як мажоритарник від "Слуги народу", здобувши перемогу на 219 виборчому окрузі в Києві.

Зараз він є заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури і має п'ятьох помічників: двоє працюють за трудовим договором на постійній основі і троє - на громадських засадах.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Тищенко в Раді не зміг відповісти на запитання журналістки, тому порадив їй "попити води" і додав, що вона не має права його перевіряти.