СБУ ліквідувала злочинне угруповання, яке викрало 17 автомобілів вартістю близько $400 тис. ФОТОрепортаж

Про це повідомило Цензор.НЕТ джерело в правоохоронних органах.

"26 вересня 2019 року, співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України та Головного слідчого управління СБ України, під процесуальним керівництвом ГПУ ліквідували діяльність міжрегіонального злочинного угруповання, яке впродовж тривалого часу здійснювало незаконне заволодіння дорогими транспортними засобами шляхом використання спеціальних технічних засобів на території м.Києва, Київської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Одеської та інших областей України", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ поетапно затримали "на гарячому" активних членів 3 регіональних злочинних угруповань. За даними правоохоронців, вони "діяли під загальним керівництвом "кримінального авторитета".

У злочинців вилучено викрадені автомобілі, так звані "двійники", спеціальні технічні засоби, пристрої для відмикання і заведення транспортних засобів різних марок, фальшиві свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, зброю і наркотичні засоби.

"Основною метою згаданого угруповання було збагачення шляхом викрадення транспортних засобів елітного класу, їхнє переобладнання і збут, зокрема по запчастинах, або вимагання у постраждалих грошових коштів у сумі 20-30% від ринкової вартості за їхнє повернення", - розповіло джерело.

СБУ також встановила, що до злочинного угруповання причетний співробітник Головного управління Національної поліції в Київській області. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 365 КК України ("перевищення влади і службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки").

Спецслужба провела документування діяльності злочинців на території Київської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Черкаської областей.

"Про підозри в скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів в організованих формах повідомлено 13 особам, 8 з яких здійснювали злочинну діяльність у складі злочинної організації (ч. 1 ст. 255 КК України "Створення злочинної організації")", - повідомило джерело.

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Правоохоронці розкрили:

- 17 фактів незаконних заволодінь дорогими транспортними засобами марок "Toyota", "Lexus", "RangeRover", "Mazda" (ч. З ст. 289 КК України) загальною вартістю близько 400 тис. дол. США;

- 2 факти використання ОЗУ спеціальних технічних засобів для незаконного заволодіння транспортними засобами, вилучено з протиправного використання 4 одиниці СТЗ (ч.2 ст. 359 КК України);

- 5 фактів незаконного поводження зі зброєю, з незаконного обігу вилучено зброю, боєприпаси, гранати, холодну зброю тощо (ч.ч. 1, 2 ст. 263 КК V країни);

- факт вимагання грошових коштів за повернення викраденого транспортного засобу законному власнику (ч. З ст. 189 КК України);

- факт незаконного зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин (ч. 1 ст. 309 КК України).

Зазначається, що знайдено і повернуто законним власникам 8 викрадених транспортних засобів. Крім того, правоохоронці запобігли викраденню трьох автомобілів.