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27.09.19 15:34

Американські гастролі президента. Перші "успіхи" на міжнародній арені в ФОТОжабах

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Американські гастролі президента. Перші успіхи на міжнародній арені в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський-Трамп: подробиці світового скандалу. ВIДЕО

Американські гастролі президента. Перші успіхи на міжнародній арені в ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Наступний генпрокурор на 100% буде моєю людиною", - Зеленський у липневій розмові з Трампом

Американські гастролі президента. Перші успіхи на міжнародній арені в ФОТОжабах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель і Макрон роблять для допомоги Україні не так багато, як би могли, - Зеленський у розмові з Трампом

Американські гастролі президента. Перші успіхи на міжнародній арені в ФОТОжабах 04

Американські гастролі президента. Перші успіхи на міжнародній арені в ФОТОжабах 05

Американські гастролі президента. Перші успіхи на міжнародній арені в ФОТОжабах 06

Американські гастролі президента. Перші успіхи на міжнародній арені в ФОТОжабах 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім опублікував стенограму розмови Зеленського з Трампом

Американські гастролі президента. Перші успіхи на міжнародній арені в ФОТОжабах 08

Американські гастролі президента. Перші успіхи на міжнародній арені в ФОТОжабах 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я нікому нічого не винен", - Зеленський говорить, що не впливав на Рябошапку на прохання Трампа

Американські гастролі президента. Перші успіхи на міжнародній арені в ФОТОжабах 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підтвердив, що я не чинив на нього тиск, - Трамп

Американські гастролі президента. Перші успіхи на міжнародній арені в ФОТОжабах 11

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гілларі Клінтон підтримала імпічмент Трампа: "Це надзвичайна ситуація"

Американські гастролі президента. Перші успіхи на міжнародній арені в ФОТОжабах 12

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