Американські гастролі президента. Перші "успіхи" на міжнародній арені в ФОТОжабах

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Наступний генпрокурор на 100% буде моєю людиною", - Зеленський у липневій розмові з Трампом
Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель і Макрон роблять для допомоги Україні не так багато, як би могли, - Зеленський у розмові з Трампом
Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім опублікував стенограму розмови Зеленського з Трампом
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я нікому нічого не винен", - Зеленський говорить, що не впливав на Рябошапку на прохання Трампа
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підтвердив, що я не чинив на нього тиск, - Трамп
Читайте на "Цензор.НЕТ": Гілларі Клінтон підтримала імпічмент Трампа: "Це надзвичайна ситуація"
Більше фотошопів дивіться тут