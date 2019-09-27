Найманця терористичного угруповання "Восток" засуджено до 12 років заочно, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Під час досудового розслідування слідчі спецслужби встановили, що уродженець Донеччини, який упродовж декількох років проживав у Житомирській області, у липні 2014 року приєднався до незаконних збройних формувань. Там він був призначений на посаду командира артилерійської системи 2С9 "Нона" так званої "окремої бригади спеціального призначення "Восток".

Перебуваючи у складі бандформування, він брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції, зокрема здійснював обстріли позицій українських підрозділів поблизу аеропорту Донецька, а також Макіївки та Ясинуватої.

Корольовський районний суд Житомира визнав фігуранта провадження винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Апеляційний суд Житомирської області залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення судового рішення до виконання.

Зловмисник перебуває в розшуку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ затримала оголошеного в розшук терориста "ЛНР". ФОТО