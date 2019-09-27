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27.09.19 18:30

Українські військовослужбовці отримали сертифікати на експлуатацію турецьких безпілотників Bayraktar TB2. ФОТОрепортаж

У Туреччині завершилася підготовка військовослужбовців Повітряних сил ЗСУ за програмою підготовки фахівців з експлуатації та технічного обслуговування безпілотного авіаційного комплексу Bayraktar TB2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Українські військовослужбовці отримали сертифікати на експлуатацію турецьких безпілотників Bayraktar TB2 01

Півсотні військовослужбовців отримали сертифікати й дозволи, що підтверджують право на експлуатацію безпілотного авіаційного комплексу. Навчання було передбачено контрактом на поставку Bayraktar TB2.

Українські військовослужбовці отримали сертифікати на експлуатацію турецьких безпілотників Bayraktar TB2 02

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Українські військовослужбовці отримали сертифікати на експлуатацію турецьких безпілотників Bayraktar TB2 03

Підготовка українських фахівців відбувалася на навчально-виробничій базі виробника безпілотників - компанії Baykar Machine.

Українські військовослужбовці отримали сертифікати на експлуатацію турецьких безпілотників Bayraktar TB2 04

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У Туреччині також проходили навчання викладачі та курсанти Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба.

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