Українські військовослужбовці отримали сертифікати на експлуатацію турецьких безпілотників Bayraktar TB2. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Півсотні військовослужбовців отримали сертифікати й дозволи, що підтверджують право на експлуатацію безпілотного авіаційного комплексу. Навчання було передбачено контрактом на поставку Bayraktar TB2.

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Підготовка українських фахівців відбувалася на навчально-виробничій базі виробника безпілотників - компанії Baykar Machine.

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У Туреччині також проходили навчання викладачі та курсанти Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба.