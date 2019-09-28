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28.09.19 11:39

Боєць Нацгвардії Олександр Марків загинув у бою з окупантами 27 вересня. ФОТО

Учора, 27 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув Олександр Марків, старший лейтенант, військовослужбовець Національної Гвардії України.

Про це повідомляє Бригада швидкого реагування Національної гвардії України, інформує Цензор.НЕТ.

"27 вересня в зоні проведення ООС у бою з російсько-терористичними збройними формуваннями героїчно загинув старший лейтенант Національної гвардії України Олександр Марків. Він хоробро воював і загинув, захищаючи український народ", - йдеться в повідомленні.

Боєць Нацгвардії Олександр Марків загинув у бою з окупантами 27 вересня 01

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У підрозділі зазначають, що Олександр Марків брав участь у Революції Гідності, воював у зоні АТО/ООС у лавах ЗСУ, а пізніше - Нацгвардії, пройшовши складний відбір до Бригади швидкого реагування.

Без батька і чоловіка залишилися маленький син і дружина.

Про дату і місце прощання буде повідомлено додатково.

Боєць Нацгвардії Олександр Марків загинув у бою з окупантами 27 вересня 02

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