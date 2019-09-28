До України прибули майже 25 тисяч хасидів, - Держприкордонслужба. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Співробітники Держприкордонслужби в авіаційних пунктах пропуску Києва, Одеси, Вінниці, на кордоні з Польщею, Словаччиною та Румунією встановленим порядком оформили 24 782 паломників", - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі додали, що з 6 вересня - дня, коли паломники почали прибувати в Україну, - на територію нашої країни не пропустили 8 громадян Ізраїлю. У частини з них не було при собі необхідних документів, деяким раніше було заборонено в'їзд в Україну.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загін поліцейських з Ізраїлю прибув для допомоги в забезпеченні правопорядку в Умані. ФОТОрепортаж

Ювілейний 5780-й іудейський Новий рік ортодоксальні євреї відзначають завтра, в неділю, 29 вересня.







