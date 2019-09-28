Невідомі підпалили дитячий садок у Києві, - поліція. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

До правоохоронців надійшло повідомлення, що по вулиці Героїв Дніпра горить приміщення на другому поверсі.

"На камерах відеоспостереження виявили двох невідомих молодиків, котрі ходили біля центрального входу. Поліцейські виявили, що двері запасного входу зламані, а у кімнатах, де сталося загорання, все перевернуто. Криміналісти вилучили з місця події недопалки та відбитки пальців, які, імовірно, залишили зловмисники", - сказано в повідомленні.

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Наразі тривають слідчі дії для встановлення причетних до події осіб.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції попередньо кваліфіковано подію за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального колексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.





