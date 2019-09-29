Марш у пам'ять про жертви масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Традиційно кілька сотень учасників Маршу пам'яті, серед яких представники різних областей України, пройшли від кінотеатру "Київська Русь" до меморіалу "Бабин Яр" (Менора). Отже, учасники маршу пройшли дорогою, якою євреїв і представників інших національностей вели на масові розстріли 29 та 30 вересня 1941 року.

"Щороку ми йдемо тією ж дорогою, якою пройшли вони. Вони йшли на смерть, ми - щоб наповнити майбутні покоління розумінням цінності кожного життя", - написали на сторінці маршу у фейсбуці.

Це вже четвертий Марш пам'яті, який відбувається в Києві.

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Фото та відео - Олег Богачук

Бабин Яр - урочище в північно-західній частині Києва. З вересня 1941 року і до кінця вересня 1943 року Бабин Яр був місцем регулярних розстрілів і поховань, які проводили органи нацистської поліції безпеки військ Гітлера. Жертвами гітлерівців насамперед стали євреї, роми, радянські військовополонені, українські націоналісти, пацієнти київської психіатричної лікарні. За різними підрахунками, в Бабиному Яру вбили від 70 000 до 200 000 мирних жителів і військовополонених.