У Москві на мітинг за свободу політв'язнів вийшли 20 000 осіб. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російську редакцію "Радио Свобода".

Проведення мітингу погоджено владою. За даними поліції, на пр. Сахарова зібралося 20 тисяч осіб. За оцінкою організації "Білий лічильник", на мітинг прийшли 23,3 тисячі осіб.

Всі фото - "Нова газета"

У мітингу беруть участь опозиційні російські політики Олексій Навальний та Ілля Яшин, глава Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов, колишні фігуранти справи про масові протести Данило Конон, Владислав Барабанов, Валерій Костенок і Олексій Міняйло.

Мітингувальники виступають за припинення кримінальної справи, порушеної після несанкціонованої акції 27 липня, "справи ФБК" про відмивання грошей і підтримують "тих, хто піддається переслідуванню за свою громадянську і політичну діяльність". Спочатку мітинг планувалося провести 28 вересня, проте пізніше московська мерія перенесла його.

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"Московську справу" було порушено після акцій протесту 27 липня і 3 серпня в Москві проти недопуску незалежних кандидатів на вибори. Спочатку вона розслідувалася як справа про масові заворушення. Згодом звинувачення в заворушеннях було знято з переважної більшості заарештованих, а частина з них була звільнена. 5 осіб, однак, були засуджені до різних термінів позбавлення волі за звинуваченнями в насильстві щодо поліцейських. Це Павло Устинов, Євген Коваленко, Кирило Жуков, Іван Подкопаєв і Данило Бєглєц. З "московською справою" також пов'язують вироки Костянтину Котову - за статтею про неодноразові порушення на мітингах - і Владиславу Синиці, в твіті якого суд угледів загрозу розправи над дітьми співробітників Росгвардії.

Крім того, кілька людей, як і раніше, перебувають в СІЗО або під домашнім арештом.

На підтримку обвинувачених у "московській справі" виступили сотні діячів культури і громадських діячів, вчителів, студентів, лікарів, журналістів, священників Російської православної церкви, людей інших професій. Правозахисники зазначають, що нічого з того, що можна кваліфікувати як "масові заворушення" і "застосування насильства до поліцейських", в Москві не відбувалося, і вважають більшість кримінальних справ сфабрикованими.





