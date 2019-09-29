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29.09.19 22:02

Нетверезий співробітник карного розшуку Дніпропетровщини скоїв ДТП із постраждалими, його керівників відсторонили від виконання обов'язків. ФОТО

За рішенням голови Національної поліції Ігоря Клименка керівника відділу карного розшуку Павлоградського ОП і його заступника відсторонили від виконання службових обов'язків.

Про подію повідомили в Державне бюро розслідувань, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). 

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Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 29 вересня, о 18:50 на вулиці Дніпровській у Павлограді. Поліцейський, перебуваючи поза службою, на власному автомобілі "Volkswagen Golf" не впорався з керуванням та скоїв лобове зіткнення з автомобілем "Лада Калина". Внаслідок ДТП водій та два пасажири автомобіля "Лада Калина", серед яких 62-річна жінка, мають тілесні ушкодження. Вони були доставлені до лікарні.

Попередньо встановлено, що поліцейський мав ознаки алкогольного сп'яніння. На місці події працюють слідчо-оперативна група та керівництво Павлоградського ВП.

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Нетверезий співробітник карного розшуку Дніпропетровщини скоїв ДТП із постраждалими, його керівників відсторонили від виконання обовязків 01
Нетверезий співробітник карного розшуку Дніпропетровщини скоїв ДТП із постраждалими, його керівників відсторонили від виконання обовязків 02

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