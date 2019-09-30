П'яний хлопець вирішив покатати друзів в авто і потрапив у ДТП - 1 загиблий, 7 травмованих, - поліція Київщини. ФОТОрепортаж

За викликом господаря помешкання на вказану адресу прибула слідчо-оперативна група, яка з'ясувала обставини трагедії та деталі розвитку подій, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Київської області.

За попередніми даними, студент одного із місцевих навчальних закладів декілька днів тому придбав собі авто та, схоже, вирішив похизуватися перед друзями, не маючи водійського посвідчення. Свої сили не розрахував. Будучи вже напідпитку (1,25 проміле), у компанії ще шістьох друзів у салоні вирішив "прокататися".

На швидкості не впорався з керуванням і протаранив паркан приватного будинку. Його занесло до бетонного колодязя, що й призвело до трагедії.

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19-річний хлопець, що перебував у багажнику, загинув на місці, водій та ще шестеро пасажирів, серед яких дві дівчини, перебувають зараз у лікарні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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