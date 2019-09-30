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30.09.19 09:54

Поліцейський врятував хлопця, який погрожував зістрибнути з даху на Майдані. ФОТО

Сьогодні вночі патрульний поліцейський врятував хлопця, який хотів накласти на себе руки, стрибнувши з даху на Майдані Незалежності.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба МВС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі невідомий заліз на дах будівлі на Майдані і погрожував накласти на себе руки. На місце одразу приїхала поліція і рятувальники", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Олексій Оленін, комбат 1 батальйону, полку №1 УПП в м.Києві, провів 5 годин на покрівлі, спілкуючись із хлопцем, який хотів звідти зістрибнути.

Поліцейський сидів весь цей час на слизькому даху. Йому все-таки вдалося вмовити хлопця не чинити самогубство.

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"Тому що Олексій - first responder. Він той, для кого чуже життя може вартувати більшого, ніж своє. Він - тонка синя лінія. Він - той, ким ми пишаємося", - підсумували у відомстві.

Поліцейський врятував хлопця, який погрожував зістрибнути з даху на Майдані 01
Поліцейський врятував хлопця, який погрожував зістрибнути з даху на Майдані 02

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