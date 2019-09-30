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30.09.19 11:05

Мешканець Волині намагався провезти з Польщі в Україну багнет-ніж та колекцію з майже 400 монет, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Прикордонники Луцького загону виявили у громадянина України ніж і майже 400 монет, які, імовірно, становлять історичну цінність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Під час оформлення пасажирів автобусу "Варшава – Луцьк", який прибув у пункт пропуску "Ягодин" на смугу руху "червоний коридор", прикордонники та митники у громадянина України серед особистих речей виявили приховані від контролю ніж та два альбоми з монетами. 36-річний волинянин намагався провезти з Польщі в Україну багнет-ніж завдовжки 70 см та майже 400 різних монет, що можуть становити історичну цінність", - йдеться в повідомленні.

Мешканець Волині намагався провезти з Польщі в Україну багнет-ніж та колекцію з майже 400 монет, - Держприкордонслужба 01

Правоохоронці вилучили "знахідку" та передали на експертизу.

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Крім того, за фактом виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 201 ККУ "Контрабанда", прикордонники направили повідомлення до компетентних правоохоронних органів.

Мешканець Волині намагався провезти з Польщі в Україну багнет-ніж та колекцію з майже 400 монет, - Держприкордонслужба 02
Мешканець Волині намагався провезти з Польщі в Україну багнет-ніж та колекцію з майже 400 монет, - Держприкордонслужба 03
Фото: пресслужба Держприкордонслужби

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