Мешканець Волині намагався провезти з Польщі в Україну багнет-ніж та колекцію з майже 400 монет, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
"Під час оформлення пасажирів автобусу "Варшава – Луцьк", який прибув у пункт пропуску "Ягодин" на смугу руху "червоний коридор", прикордонники та митники у громадянина України серед особистих речей виявили приховані від контролю ніж та два альбоми з монетами. 36-річний волинянин намагався провезти з Польщі в Україну багнет-ніж завдовжки 70 см та майже 400 різних монет, що можуть становити історичну цінність", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці вилучили "знахідку" та передали на експертизу.
Крім того, за фактом виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 201 ККУ "Контрабанда", прикордонники направили повідомлення до компетентних правоохоронних органів.