Волонтери "Мега-Поліграфа" збирають кошти на ремонт автомобілів, обігрівачі та газові балони для воїнів Об'єднаних сил. ФОТО

Про це повідомляється на їхній сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У 3-х машинах вилізли проблеми. Щось вже усунули, щось у процесі. Віддаємо з ремонту машини + веземо багато корисного (добре завантажені). Залишилися незакриті позиції (трохи нижче) і одна велика проблема - паливо", - йдеться в повідомленні.

"У колоні 6 машин: фура, автобус еталон, 2 УАЗики (таблетки), нива і мікроавтобус. 3 - своїм ходом, 3 - на зчепленні. Розрахункова потреба - близько 1100л ДП* 23 грн.

Незакрите: (але найперше закриваємо паливо)

Обігрівач конвекторний або масляний - 3 шт (2 закрили - залишився 1)

Ключі ріжкові і головки - по 2 комплекти (закрили)

Газові балони: будь-які, вживані, від 5 до 50 л - треба 12 штук

Пуско-зарядний пристрій 12/24 V

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будь ласка, не забувайте що в країні війна", - волонтери просять підтримати морально і допомогти пораненим бійцям у Головному військовому госпіталі

На фото відремонтований тепловізор - повернеться нести службу до морпіхів, в Широкине (4600 грн)

"Ніссан" (писали тут) купили інші люди для тих самих хлопців (тому ми не засмутилися). Виділені під нього цільові 500$ пішли на допомогу Valerka Goryachek з купівлею іншої машини. Вона теж поїде воювати на морі, до тих, хто не стоїть на постачанні і кого там немає). Покажемо буквально наступного тижня - поки це сюрприз для наших добровольців", - розповіли волонтери.

"Хочеш допомогти ?!

Контактні телефони - 0676188747, 0503550177 - Костянтин: 0509278010; 0973750000 - Олександр, 0445816815

Київ, Марка Вовчка, 12\14

Реквізити для перерахування грошей на закупівлю необхідного:

Картка ПриватБанк на ім'я Галафутник Ігор Леонідович

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