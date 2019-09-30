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30.09.19 12:42

Україна і Британія обговорюють нову угоду про співпрацю після Brexit. ФОТО

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар зустрівся з головним переговірником Департаменту економічної дипломатії МЗС Великої Британії з країнами Східної Європи і Центральної Азії Сарою Крофт.

Про це повідомила пресслужба МЗС у Facebook, передає Цензор.НЕТ

"На порядку денному - укладання нової Угоди між Україною і Великою Британією, яка після "Брекзиту" замінить для наших країн Угоду про асоціацію", - йдеться в повідомленні.

Україна і Британія обговорюють нову угоду про співпрацю після Brexit 01

У МЗС відзначили загальне розуміння амбітності цього двостороннього документа, який буде відповідати високому рівню відносин між країнами.

Україна і Британія обговорюють нову угоду про співпрацю після Brexit 02

Нагадаємо, згідно з домовленістю між Лондоном і Брюсселем, вихід Британії з ЄС має відбутися до 31 жовтня.

Саміт Євросоюзу, на якому передбачається обговорити Brexit, буде 17-18 жовтня.

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