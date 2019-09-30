Україна і Британія обговорюють нову угоду про співпрацю після Brexit. ФОТО

Про це повідомила пресслужба МЗС у Facebook, передає Цензор.НЕТ
"На порядку денному - укладання нової Угоди між Україною і Великою Британією, яка після "Брекзиту" замінить для наших країн Угоду про асоціацію", - йдеться в повідомленні.
У МЗС відзначили загальне розуміння амбітності цього двостороннього документа, який буде відповідати високому рівню відносин між країнами.
Нагадаємо, згідно з домовленістю між Лондоном і Брюсселем, вихід Британії з ЄС має відбутися до 31 жовтня.
Саміт Євросоюзу, на якому передбачається обговорити Brexit, буде 17-18 жовтня.