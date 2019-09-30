Група "таксистів-клофелінників" пограбувала майже двадцятеро людей у Києві, їм загрожує від 8 до 15 років ув'язнення, - прокуратура. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

"У ході досудового розслідування встановлено, що вказані чоловіки пересувалися містом на автомобілі із "шашкою" таксі та підшуковували у громадських місцях, біля нічних розважальних закладів та ресторанів громадян, які перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Зловмисники знайомилися з потерпілими та в ході спілкування непомітно для них підсипали до напою сильнодіючий лікарський препарат, який призводить до втрати свідомості. Після того, як потерпілі втрачали свідомість, злочинці забирали в них мобільні телефони, прикраси, грошові кошти та інші цінні речі, та за можливості – направлялися до них додому, звідки також викрадали цінні речі", - сказано в повідомленні.



Фото: прокуратура м.Києва

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У відомстві нагадали, що зазначені чоловіки були затримані 08.03.2019 р одразу після скоєння чергового злочину і їм обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Зараз зібрані докази про вчинення зазначеними особами не менше 18 епізодів розбійних нападів та 07.06.2019 останнім вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, вчинений організованою групою).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.